BioWare nel caos? Il lead di Anthem Next | Christian Dailey | è ora al lavoro su Dragon Age 4

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Cosa sta succedendo all'interno di? Non appena Casey Hudson e Mark Darrah, rispettivamente il direttore generale die il produttore esecutivo diAge, hanno lasciato la compagnia, scopriamo cheè ancora una volta senzaer mentreprende le redini dello sviluppo diAge 4.è il direttore dello studio satellite diad Austin in Texas. È passato dall'essere responsabile degli aggiornamenti live diall'essere responsabile del remake dell'intero gioco, e ora è incaricato di realizzareAge 4. Non sappiamo molto diAge 4, ma sappiamo che ...