Big Mouth 4, recensione: l’animazione irriverente di Netflix torna più spassosa che mai (Di venerdì 4 dicembre 2020) La recensione della quarta stagione di Big Mouth, la strepitosa serie animata di Netflix sugli orrori della pubertà. Scrivere la recensione di Big Mouth 4 significa prepararsi per la fine di un anno decisamente insolito insieme a un gruppo di amici sui quali si può contare per una sana dose di intrattenimento intelligente e coraggioso su Netflix: circa cinque ore di risate irriverenti sul tema della pubertà, argomento ancora molto ricco di spunti poiché al di là di alcune gag ricorrenti che non potevano mancare all'appello i territori inesplorati abbondano. Il tutto condito con un'ampia gamma di battute autoreferenziali e autoriflessive: il tradizionale riassunto della stagione precedente, in forma canora, fa presente che è passato più tempo del … Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladella quarta stagione di Big, la strepitosa serie animata disugli orrori della pubertà. Scrivere ladi Big4 significa prepararsi per la fine di un anno decisamente insolito insieme a un gruppo di amici sui quali si può contare per una sana dose di intrattenimento intelligente e coraggioso su: circa cinque ore di risate irriverenti sul tema della pubertà, argomento ancora molto ricco di spunti poiché al di là di alcune gag ricorrenti che non potevano mancare all'appello i territori inesplorati abbondano. Il tutto condito con un'ampia gamma di battute autoreferenziali e autoriflessive: il tradizionale riassunto della stagione precedente, in forma canora, fa presente che è passato più tempo del …

cinemaniaco_fb : ?????????????? Big Mouth 4, recensione: l’animazione irriverente di Netflix torna più spassosa che mai… - giandlerbing : Vabbè ho capito mi ficco a letto a schiumanti la quarta stagione di big mouth perché oggi non è giornata - hvrrietstyles : È USCITA LA QUARTA STAGIONE DI BIG MOUTH IO NON CE LA FACCIO - roomspop : quarta stagione di big mouth, mank di david fincher e sound of metal con riz ahmed + nuova canzone dei 100 gecs ogg… - aluST28 : BIG MOUTH HAJSJDJJDNS -

Ultime Notizie dalla rete : Big Mouth Big Mouth 4, recensione: l’animazione irriverente di Netflix torna più spassosa che mai Movieplayer.it Novità Netflix – Big Mouth 4: tutto sulla nuova stagione in uscita oggi

Il catalogo delle novità Netflix in uscita a dicembre ci regala una nuova stagione di Big Mouth 4. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi episodi della serie Tv animata. In questo mese pieno di fe ...

Big Mouth avrà una quinta stagione

Big Mouth 5 stagione si farà. Netflix ha confermato la serie animata di Nick Kroll e Andrew Goldberg: quando esce, cast e trama.

Il catalogo delle novità Netflix in uscita a dicembre ci regala una nuova stagione di Big Mouth 4. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui nuovi episodi della serie Tv animata. In questo mese pieno di fe ...Big Mouth 5 stagione si farà. Netflix ha confermato la serie animata di Nick Kroll e Andrew Goldberg: quando esce, cast e trama.