Biden | governo agisca | americani hanno bisogno di aiuto ora

(Di venerdì 4 dicembre 2020) NEW YORK, 04 DIC - Il governo federale "deve agire ora" per aiutare gli americani e l'economia. Lo afferma il presidente-eletto Joe Biden dicendosi "incoraggiato" dalla proposta bipartisan per nuovi ...

(ANSA) – NEW YORK, 04 DIC – Il governo federale "deve agire ora" per aiutare gli americani e l’economia. Lo afferma il presidente-eletto Joe Biden dicendosi "incoraggiato" dalla proposta bipartisan pe ...

