Biden chiede agli americani di indossare la mascherina per i primi 100 giorni del suo mandato (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente John F. Kennedy aveva esortato gli americani a chiedersi non cosa avrebbe potuto fare il Paese per loro, ma cosa avrebbero potuto fare loro per il Paese. Quando presterà lo stesso giuramento a gennaio, Joe Biden chiederà alla nazione di fare esattamente la stessa cosa, lanciando una campagna per indossare la mascherina nei primi 100 giorni del suo mandato Il presidente eletto lo ha detto nella prima intervista congiunta alla Cnn insieme alla vice Kamala Harris, annunciando quello che sarà effettivamente un netto cambio di direzione rispetto alle politiche anti-Covid di Donald Trump. «Solo 100 giorni di mascherina, non per sempre. Cento giorni. E penso che vedremo una ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il presidente John F. Kennedy aveva esortato glirsi non cosa avrebbe potuto fare il Paese per loro, ma cosa avrebbero potuto fare loro per il Paese. Quando presterà lo stesso giuramento a gennaio, Joerà alla nazione di fare esattamente la stessa cosa, lanciando una campagna perlanei100del suoIl presidente eletto lo ha detto nella prima intervista congiunta alla Cnn insieme alla vice Kamala Harris, annunciando quello che sarà effettivamente un netto cambio di direzione rispetto alle politiche anti-Covid di Donald Trump. «Solo 100di, non per sempre. Cento. E penso che vedremo una ...

Linkiesta : RT @christianrocca: Biden chiede agli americani di indossare la mascherina per i primi 100 giorni del suo mandato - christianrocca : Biden chiede agli americani di indossare la mascherina per i primi 100 giorni del suo mandato - Ilsolito_In : RT @radio3mondo: In questo contesto arriva un appello di #Biden nell'ambito della prima lunga intervista rilasciata dal presidente eletto:… - radio3mondo : In questo contesto arriva un appello di #Biden nell'ambito della prima lunga intervista rilasciata dal presidente e… - JesusIs75629386 : RT @GeMa7799: Il rappresentante dello Stato dell'Arizona chiede a Joe Biden di rifiutare i voti del collegio elettorale statale a causa di… -