Belén Rodriguez, lascia senza fiato: È una questione di pelle (Di venerdì 4 dicembre 2020) Belén Rodriguez, lascia i fan senza fiato. Le ombre e le luci mettono in risalto la silhuette perfetta e la pelle impeccabile della showgirl Belen Rodriguez (Instagram)Belén Rodriguez nelle ultime settimane ha fatto sognare i fan, appare spensierata, serena e con il cuore pieno d'amore per il nuovo fidanzato Antonio Spinalbese, hairstylist di 25 anni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenRodriguezreal) Nonostante ciò, i fan della bella showgirl non sono ancora riusciti a capire cosa sia accaduto tra lei e l'ex marito, Stefano De Martino. Certamente non è sfuggito a nessuno che settimane fa Stefano ha cambiato la bio di ...

