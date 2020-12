Beautiful anticipazioni | si cerca un donatore per Katie | chi sarà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Sidi capire chi possa aiutarein un momento così difficile: la Logan ha bisogno di un rene il prima possibile. E come avrete visto nelle ultime puntate dianche Ridge ha fatto il test per capire se sia compatibile con. Brooke è rimasta molto colpita dal gesto fatto dal marito. E lediper la puntata di domani 5 dicembre 2020 ci rivelano che si andrà avanti perre di capire chi possa donare il rene ache ormai rischia davvero tantissimi. Se non si dovesse trovare un, sarebbe spacciata. Anche Bill lo sa bene edi fare il possibile per aiutare sua moglie…dal canto suo, non se la sente di subire un nuovo intervento, dopo ...