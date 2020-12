Batman | Arkham Knight ha due nuovi costumi acinque anni dal lancio!

Batman: Arkham Knight ha due nuovi costumi a...cinque anni dal lancio! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Rocksteady Studios sta ancora lanciando contenuti per Batman: Arkham Knight come se fosse il 2015 o qualcosa del genere. Un recente aggiornamento offre la "Anime Batman Skin" e il costume "Zur-En-Arrh". Entrambi questi costumi erano stati messi a disposizione dei giocatori che avevano effettuato l'accesso ai forum ufficiali di Arkham Knight con un WB Games ID collegato. Ora sono disponibili per tutti. Il costume Zur-En-Arrh Batman, che ci crediate o no, risale al 1958. In Batman #113, il supereroe viene trasportato su un pianeta chiamato Zur-En-Arrh, dal Batman di questo pianeta, per aiutare la sua controparte aliena a combattere un'invasione di mecha. Qui, Batman scopre di avere poteri simili a quelli ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Rocksteady Studios sta ancora lanciando contenuti percome se fosse il 2015 o qualcosa del genere. Un recente aggiornamento offre la "AnimeSkin" e il costume "Zur-En-Arrh". Entrambi questierano stati messi a disposizione dei giocatori che avevano effettuato l'accesso ai forum ufficiali dicon un WB Games ID collegato. Ora sono disponibili per tutti. Il costume Zur-En-Arrh, che ci crediate o no, risale al 1958. In#113, il supereroe viene trasportato su un pianeta chiamato Zur-En-Arrh, daldi questo pianeta, per aiutare la sua controparte aliena a combattere un'invasione di mecha. Qui,scopre di avere poteri simili a quelli ...

