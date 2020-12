Bassetti: “Allucinante, servono medici e il governo blocca 24mila specializzandi. Una presa in giro” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “È una presa in giro?”. L’infettivologo Matteo Bassetti non nasconde lo sconcerto per il caso dei 24mila giovani medici specializzandi che, dopo aver partecipato al concorso del 22 settembre, ad oggi ancora non ne conoscono l’esito. Una situazione che appare tanto più paradossale mentre “siamo in emergenza”, ha sottolineato il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Bassetti: “24mila medici bloccati. È una presa in giro” “Ventiquattromila medici si sono laureati e hanno partecipato il 22 di settembre ad un concorso per le scuole di specializzazione. Ad oggi a loro non è stata ancora comunicata la graduatoria, e questa è una cosa allucinante“, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) “È unain giro?”. L’infettivologo Matteonon nasconde lo sconcerto per il caso deigiovaniche, dopo aver partecipato al concorso del 22 settembre, ad oggi ancora non ne conoscono l’esito. Una situazione che appare tanto più paradossale mentre “siamo in emergenza”, ha sottolineato il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.: “ti. È unain“Ventiquattromilasi sono laureati e hanno partecipato il 22 di settembre ad un concorso per le scuole di specializzazione. Ad oggi a loro non è stata ancora comunicata la graduatoria, e questa è una cosa allucinante“, ...

