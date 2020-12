Basket | svelato il logo ufficiale dei Mondiali 2023 FOTO

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 dicembre 2020) E’ statovenerdì ildeidicome parte del lancio della campagna FIBA #DontMissABeat. Il concept per il nuovodella FIBAball si concentra su tre elementi: il cuore, il Naismith Trophy e l’anno. Il primo posto in orizzontale ha ocme simbologia la passione per il gioco, mente il Naismith Trophy rappresenta il sogno di tutte le squadre che partecipano alla World Cup. Infine il ’23’ si riferisce ovviamente all’anno durante verranno disputati i. Le tre Nazioni ospitanti della World Cup saranno Filippine, Giappone e Indonesia, tre i paesi accomunati da una forte passione per la pallacanestro. La competizione, che si svolgerà tra il 25 agosto ed il 10 ...