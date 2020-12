Bari, il pronto soccorso è in massima emergenza, il direttore Procacci “Situazione insostenibile, qui solo codici rossi” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una situazione che sta provocando non pochi problemi ai cittadini baresi è quella che si sta creando al pronto soccorso del Policlinico di Bari. A renderlo noto è stato il direttore del pronto soccorso del Policlinico Vito Procacci: “La chiusura del padiglione Chini che ha praticamente azzerato la possibilità di ricoverare nel Policlinico pazienti non Covid di pertinenza generale o specialistica. Ciò ha provocato una situazione insostenibile al pronto soccorso dove attualmente ci sono 12 pazienti nella shock room, di cui alcuni ormai da 7 giorni, con conseguente impossibilità nella gestione dell’accoglienza dei codici rossi. Le ipotesi di trasferimento in strutture esterne al Policlinico non ha ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una situazione che sta provocando non pochi problemi ai cittadini baresi è quella che si sta creando aldel Policlinico di. A renderlo noto è stato ildeldel Policlinico Vito: “La chiusura del padiglione Chini che ha praticamente azzerato la possibilità di ricoverare nel Policlinico pazienti non Covid di pertinenza generale o specialistica. Ciò ha provocato una situazionealdove attualmente ci sono 12 pazienti nella shock room, di cui alcuni ormai da 7 giorni, con conseguente impossibilità nella gestione dell’accoglienza deirossi. Le ipotesi di trasferimento in strutture esterne al Policlinico non ha ...

Una situazione che sta provocando non pochi problemi ai cittadini baresi è quella che si sta creando al Pronto soccorso del Policlinico di Bari. A renderlo noto è stato il direttore del Pronto Soccors ...

