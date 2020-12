Banche, richieste a Fondo Garanzia hanno superato 113 miliardi (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – I finanziamenti richiesti dalle Banche al Fondo di Garanzia sino a ieri, 3 dicembre 2020, hanno superato i 113 miliardi di Euro, per 1 milione 425 mila domande. Lo segnala l’Abi nel consueto aggiornamento giornaliero. Di queste, 1 milione e 12 mila sono fino a 30 mila Euro, per 19,7 miliardi di Euro, e 119 mila sono per sono per Garanzie su moratorie, per 1,7 miliardi di Euro. Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – I finanziamenti richiesti dallealdisino a ieri, 3 dicembre 2020,i 113di Euro, per 1 milione 425 mila domande. Lo segnala l’Abi nel consueto aggiornamento giornaliero. Di queste, 1 milione e 12 mila sono fino a 30 mila Euro, per 19,7di Euro, e 119 mila sono per sono per Garanzie su moratorie, per 1,7di Euro.

