Banca del Fucino ed Eni Gas e Luce per riqualificazione energetica

MILANO (ITALPRESS) – Banca del Fucino si affianca a Eni gas e Luce aderendo a CappottoMio, il servizio finalizzato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza sismica degli edifici condominiali e unifamiliari e che va a soddisfare tutte le esigenze delle abitazioni, sia dal punto di vista tecnico sia finanziario. Il servizio di Eni gas e Luce – con il contributo di Harley&Dikkinson, sviluppatore della piattaforma HD Platform dedicata alla gestione di lavori con cessione del credito d'imposta – è stato progettato in conformità con la normativa in materia di ecobonus, sismabonus e recentemente anche di superbonus 110%. "CappottoMio è la risposta innovativa e completa di Eni gas e Luce che va a soddisfare tutte le esigenze del condominio e dei privati, ...

A seguito di approfonditi accertamenti sviluppati con la consultazione di una banca dati dedicata ... dalla veridicità dei motivi che li hanno condotti a recarsi fuori del proprio comune, oltretutto ...

Frodi bancarie, la questura: "C'è stato un aumento esponenziale"

LIVORNO. "Nelle ultime settimane si è registrato un aumento esponenziale di frodi messe a segno attraverso lo “smishing-vishing”, ossia phishing bancario di ultima generazione, con sottrazione di cifr ...

