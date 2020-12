«Bake Off Italia 2020»: vince Sara Moalli (Di sabato 5 dicembre 2020) La tecnica ha vinto sul cuore. Ad aggiudicarsi l’ottava edizione di Bake Off Italia e ad avere meglio su Monia De Carolis, data in principio per favorita, è stata, infatti, Sara Moalli, la giovane designer di Gallarate che ha scelto di fare della passione per la pasticceria la sua missione di vita. Con la sua torta moderna, realizzata con una base di sucrée alle nocciole, biscuit joconde alle nocciole, cremoso di mango e passion fruit e una vellutata di mango e pesca, Sara è la quinta donna a stringere tra le mani il trofeo dello storico programma di Real Time che, oltre a festeggiare le 100 puntate cadute proprio il giorno della finale, ha dimostrato di riuscire ad andare avanti nonostante l’emergenza Covid-19 e tutti gli accorgimenti che hanno visto mutare alcune peculiarità del tendone, pur lasciandone intatta la genuinità. Leggi su vanityfair (Di sabato 5 dicembre 2020) La tecnica ha vinto sul cuore. Ad aggiudicarsi l’ottava edizione di Bake Off Italia e ad avere meglio su Monia De Carolis, data in principio per favorita, è stata, infatti, Sara Moalli, la giovane designer di Gallarate che ha scelto di fare della passione per la pasticceria la sua missione di vita. Con la sua torta moderna, realizzata con una base di sucrée alle nocciole, biscuit joconde alle nocciole, cremoso di mango e passion fruit e una vellutata di mango e pesca, Sara è la quinta donna a stringere tra le mani il trofeo dello storico programma di Real Time che, oltre a festeggiare le 100 puntate cadute proprio il giorno della finale, ha dimostrato di riuscire ad andare avanti nonostante l’emergenza Covid-19 e tutti gli accorgimenti che hanno visto mutare alcune peculiarità del tendone, pur lasciandone intatta la genuinità.

realtimetvit : Finale dell’ottava edizione e centesima puntata di #BakeOffItalia: giusto per aumentare un po’ la pressione dei nos… - marshcaps : Non io che scrollo l'# di bake off dopo averlo mollato incurante a metà della prima puntata - appasite : RT @goatomens: immagina vincere bake off e ricevere 50 kg di cioccolato fondente #BakeOffItalia - appasite : RT @Drfranknfurte12: Quando vince Sara ma ti ricordi che ha appena vinto il premio peggiore in otto stagioni di bake off #BakeOffItalia htt… - e62de31265574eb : RT @itssclaa: Ricordiamoci di chi ha fatto la storia di Bake Off Italia #BakeOffItalia -