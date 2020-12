AZ Napoli: ecco cosa è mancato alla squadra di Gattuso (Di venerdì 4 dicembre 2020) Az Napoli ha complicato il cammino in Europa League e sostanzialmente confermato alcune caratteristiche tattiche della formazione di Gattuso Ai microfoni post gara, Gattuso si è detto abbastanza deluso del secondo tempo disputato dal Napoli, con i partenopei che sono calati molto. Inoltre, contrariamente a quanto successo altre volte, i cambi dalla panchina hanno inciso poco e non hanno dato una grossa mano alla squadra. E’ un peccato, perché il gol di Mertens in avvio aveva messo la gara su binari apparentemente ottimali. Sceso in campo con il 4-3-3, nel primo tempo il Napoli ha mostrato buona resistenza contro l’intenso pressing dell’AZ Alkmaar di Slot (un allenatore che, anche qui in Italia, è molto apprezzato dagli addetti ai lavori). Si sono viste ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Azha complicato il cammino in Europa League e sostanzialmente confermato alcune caratteristiche tattiche della formazione diAi microfoni post gara,si è detto abbastanza deluso del secondo tempo disputato dal, con i partenopei che sono calati molto. Inoltre, contrariamente a quanto successo altre volte, i cambi dpanchina hanno inciso poco e non hanno dato una grossa mano. E’ un peccato, perché il gol di Mertens in avvio aveva messo la gara su binari apparentemente ottimali. Sceso in campo con il 4-3-3, nel primo tempo ilha mostrato buona resistenza contro l’intenso pressing dell’AZ Alkmaar di Slot (un allenatore che, anche qui in Italia, è molto apprezzato dagli addetti ai lavori). Si sono viste ...

robertosaviano : Come posso spiegare a chi non è di Napoli cosa è stato #Maradona per noi? Ci ho provato ieri sera a @chetempochefa.… - caterinabalivo : Per #Napoli e i Napoletani é morto un figlio che l’ha riscattata e non l’ha mai tradita. Ecco perché, oggi non perd… - ilnapolionline : Marcolin: 'Ecco chi è il centrocampista perfetto per Bakayoko e Fabian' - - LolloCarbone : #Koopmeiners al #Napoli già da Gennaio? Ecco perchè si potrebbe fare - Torrechannelit : Napoli/Cercola/Marcianise – Controlli contro lo smaltimento illecito di rifiuti, ecco il bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ecco Centro storico di Napoli, ecco i fondi. De Luca e de Magistris, una firma da 90 milioni Corriere del Mezzogiorno Ex Atalanta: Petagna, ecco il regalo con dedica per il Papu Gomez

Regalo prestigioso dell’ex Petagna al capitano della Dea: per il Papu la maglia celebrativa indossata dal Napoli contro la Roma per ricordare Maradona “Una maglia speciale, per un amico speciale”. Que ...

AZ Napoli: ecco cosa è mancato alla squadra di Gattuso

Az Napoli ha complicato il cammino in Europa League e sostanzialmente confermato alcune caratteristiche tattiche della formazione di Gattuso ...

Regalo prestigioso dell’ex Petagna al capitano della Dea: per il Papu la maglia celebrativa indossata dal Napoli contro la Roma per ricordare Maradona “Una maglia speciale, per un amico speciale”. Que ...Az Napoli ha complicato il cammino in Europa League e sostanzialmente confermato alcune caratteristiche tattiche della formazione di Gattuso ...