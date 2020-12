Avete mai visto la sorella di Adua Del Vesco? Ha tatuaggi e capelli viola [FOTO] (Di venerdì 4 dicembre 2020) Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò, conosciuta anche come Adua Del Vesco, è stata tra le prime a creare dinamiche interessanti all’interno del reality show di Canale 5. Ci riferiamo naturalmente alle dichiarazioni fatte sulle sue (finte)relazioni passate, da Gabriel Garko a Massimiliano Morra. In trasmissione abbiamo avuto modo di conoscere un membro della sua famiglia: si tratta della sorella Francesca. Chi è Francesca, la sorella di Adua Del Vesco FOTO Litigi, tradimenti e rivelazioni: in quasi 80 giorni, Adua Del Vesco, nata Rosalinda Cannavò, ha scompigliato le dinamiche della trasmissione, rivelandosi uno tra i personaggi più interessanti all’interno del reality. Se da una parte abbiamo ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò, conosciuta anche comeDel, è stata tra le prime a creare dinamiche interessanti all’interno del reality show di Canale 5. Ci riferiamo naturalmente alle dichiarazioni fatte sulle sue (finte)relazioni passate, da Gabriel Garko a Massimiliano Morra. In trasmissione abbiamo avuto modo di conoscere un membro della sua famiglia: si tratta dellaFrancesca. Chi è Francesca, ladiDelLitigi, tradimenti e rivelazioni: in quasi 80 giorni,Del, nata Rosalinda Cannavò, ha scompigliato le dinamiche della trasmissione, rivelandosi uno tra i personaggi più interessanti all’interno del reality. Se da una parte abbiamo ...

Si chiama Francesca ed è la sorella di Adua Del Vesco. Le due sono legatissime nonostante le differenze caratteriali e fisiche.

Si chiama Francesca ed è la sorella di Adua Del Vesco. Le due sono legatissime nonostante le differenze caratteriali e fisiche.