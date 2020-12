Avellino, Braglia positivo al Covid: l’annuncio della società (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino 1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti Covid-19, ieri mattina il gruppo squadra, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi ai precedenti cicli e posti di conseguenza in isolamento, ha praticato il quarantaduesimo ciclo di tampone nasofaringeo e contestualmente sostenuto un ciclo di sierologici. Da quest’ultimo sono emersi dei valori anomali per un elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha dato esito positivo alla ricerca del virus Covid-19. La positività riscontrata riguarda il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi sia al tampone antigenico che al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us1912 comunica che, nel rispetto del protocollo federale anti-19, ieri mattina il gruppo squadra, fatta eccezione per coloro i quali sono risultati positivi ai precedenti cicli e posti di conseguenza in isolamento, ha praticato il quarantaduesimo ciclo di tampone nasofaringeo e contestualmente sostenuto un ciclo di sierologici. Da quest’ultimo sono emersi dei valori anomali per un elemento del gruppo squadra. Successivamente l’indagine è stata approfondita con test molecolare, il quale ha dato esitoalla ricerca del virus-19. La positività riscontrata riguarda il tecnico dell’, Piero. I restanti componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi sia al tampone antigenico che al ...

Valori anomali sono emersi nel test sierologico di Piero Braglia, nel corso del 42esimo ciclo di controlli sostenuto dal gruppo squadra dell’Avellino calcio. L’esito molecolare a cui è stato successiv ...

Us Avellino, altra trasferta ma con due pedine in piú

L'Avellino è pronto a giocare un'altra partita in trasferta. I biancoverdi affronteranno la Virtus Francavilla. Mister Braglia assente per squalifica, potrà ...

