Autostrade, il ministro Patuanelli ascoltato dalla Procura per gli (inspiegabili) incontri con Castellucci (Di venerdì 4 dicembre 2020) Intricata la ricostruzione della vicenda che vede coinvolti il ministro allo Sviluppo Stefano Patuanelli e l’ex numero uno di Aspi, Castellucci, finito agli arresti domiciliari e recentemente, in seguito alla decisione presa dal Tribunale del Riesame, scarcerato. Castellucci era finito agli arresti domiciliari lo scorso 11 novembre nell’ambito dell’indagine della Procura di Genova sulle barriere fonoassorbenti autostradali. I magistrati, guidati dal Procuratore aggiunto Francesco Pinto, avrebbero ascoltato il ministro per vederci chiaro in merito alla questione. Stando a quanto riportato da editorialedomani.it e a quanto si legge nel documento del tribunale, il ministro Patuanelli il 12 novembre confermava di aver ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Intricata la ricostruzione della vicenda che vede coinvolti ilallo Sviluppo Stefanoe l’ex numero uno di Aspi,, finito agli arresti domiciliari e recentemente, in seguito alla decisione presa dal Tribunale del Riesame, scarcerato.era finito agli arresti domiciliari lo scorso 11 novembre nell’ambito dell’indagine delladi Genova sulle barriere fonoassorbenti autostradali. I magistrati, guidati daltore aggiunto Francesco Pinto, avrebberoilper vederci chiaro in merito alla questione. Stando a quanto riportato da editorialedomani.it e a quanto si legge nel documento del tribunale, ilil 12 novembre confermava di aver ...

DomaniGiornale : Emergono nuovi sviluppi nei rapporti tra #StefanoPatuanelli, #Autostrade e #Atlantia. Ce ne parla il nostro… - StefaniaNonno : RT @GiovanniTizian: Il ministro Patuanelli è stato sentito dai magistrati della procura di Genova che indagano su Autostrade per gli incont… - MarcoMangiante : RT @MarcoTimelli: @CarloCalenda Dimettersi no? #ministrodelleinfrastrutture #pedaggi #autostrade #ferrovie #COVID?19 - GiovanniTizian : Il ministro Patuanelli è stato sentito dai magistrati della procura di Genova che indagano su Autostrade per gli in… - GIOVANNISETTAN1 : RT @DomaniGiornale: Il ministro #Patuanelli sentito dalla #Procura di #Genova per gli incontri con #Castellucci. L'ex ad di #Autostrade gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade ministro Inchiesta su Autostrade, il procuratore capo Cozzi: «Il ministro citato da Castellucci non è De Micheli». Patuanelli: «L’ho incontrato per il dossier Alitalia» Il Secolo XIX COSA PREVEDE LA ZONA GIALLA

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area, i ristoranti e le altre attivi ...

A22 pubblica, rebus sugli investimenti

L’uscita dei soci privati mette in pericolo 60 milioni per il Modenese. La Provincia al lavoro anche per Bretella e Cispadana ...

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area, i ristoranti e le altre attivi ...L’uscita dei soci privati mette in pericolo 60 milioni per il Modenese. La Provincia al lavoro anche per Bretella e Cispadana ...