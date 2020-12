Attacco malware alla Campari: "Violati e compromessi alcuni dati aziendali e personali" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il gruppo Campari è rimasto vittima di un “Attacco ransonmware” dopo “un accesso non autorizzato alla propria rete”. A renderlo noto, attraverso una nota, è stata la stessa azienda che ha poi comunicato come siano stati Violati e compromessi alcuni dati personali e aziendali, pari a 2 terabyte. Tra questi, Campari fa riferimento a “documenti e informazioni aziendali riservati (come contratti, analisi, presentazioni, contabilità)”. Per quanto riguarda i dati personali trafugati dall’Attacco malware, questi facevano riferimento a 4.736 dipendenti, 1.443 ex dipendenti e 1.088 consulenti con nome, cognome, indirizzo e-mail, numeri di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il gruppoè rimasto vittima di un “ransonmware” dopo “un accesso non autorizzatopropria rete”. A renderlo noto, attraverso una nota, è stata la stessa azienda che ha poi comunicato come siano stati, pari a 2 terabyte. Tra questi,fa riferimento a “documenti e informazioniriservati (come contratti, analisi, presentazioni, contabilità)”. Per quanto riguarda itrafugati dall’, questi facevano riferimento a 4.736 dipendenti, 1.443 ex dipendenti e 1.088 consulenti con nome, cognome, indirizzo e-mail, numeri di ...

