Atletica | Diamond League | ritornano 5 specialità | ci sono i 200! Cambiate le regole con “The Final 3”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020)state annunciate diverse novità riguardanti la2021, il massimo circuito itinerante dileggera. Pochi giorni fa era stato svelato il calendario con le 13 tappe e lei a Zurigo, oggi è stato ufficializzao il reinserimento di alcune discipline: 200 metri, 5000 metri, 3000 siepi, salto triplo, lancio del disco rientrano nel programma tecnico del circuito di meeting internazionali, il quale avrà nuovamente 32. Ognuno dei tredici meeting avrà nel programma 14e si assegneranno punti per la qualificazione agli atti conclusivi. Il format televisivo per ogni evento avrà la durata massima di due ore. Modificata anche la formula di gara per i salti in estensione e i lanci: è stata introdotta lae a 3 ...