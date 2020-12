Atalanta-Valencia entra nell’inchiesta sulle morti per Covid a Bergamo (Di venerdì 4 dicembre 2020) La partita Atalanta-Valencia giocata il 19 febbraio scorso a San Siro e quella Albino-Codogno del 9 febbraio entrano negli atti dell’inchiesta bergamasca sulle morti per Covid. Il procuratore Antonio Chiappani e l’aggiunto Maria Cristina Rota hanno spiegato al Tg3 di aver acquisito l’elenco dei tifosi per ricostruire chi era allo stadio, a bordo di quali mezzi sono arrivati i tifosi e da dove provenivano e di aver messo a confronto i dati con quanti casi ci sono stati nelle località di provenienza. L’idea è di valutare l’esistenza di altri focolai oltre a quello dell’ospedale di Alzano Lombardo, spiega l’Ansa. I pm bergamaschi hanno aggiunto che l’Atalanta ha mostrato “grande collaborazione” durante gli accertamenti, fornendo informazioni sulla composizione di circa 40 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) La partitagiocata il 19 febbraio scorso a San Siro e quella Albino-Codogno del 9 febbraiono negli atti dell’inchiesta bergamascaper. Il procuratore Antonio Chiappani e l’aggiunto Maria Cristina Rota hanno spiegato al Tg3 di aver acquisito l’elenco dei tifosi per ricostruire chi era allo stadio, a bordo di quali mezzi sono arrivati i tifosi e da dove provenivano e di aver messo a confronto i dati con quanti casi ci sono stati nelle località di provenienza. L’idea è di valutare l’esistenza di altri focolai oltre a quello dell’ospedale di Alzano Lombardo, spiega l’Ansa. I pm bergamaschi hanno aggiunto che l’ha mostrato “grande collaborazione” durante gli accertamenti, fornendo informazioni sulla composizione di circa 40 ...

