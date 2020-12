Atalanta, tensione Papu Gomez-Gasperini: Percassi “firma” la tregua (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è il momento di avere problemi nel gruppo. Lo sa bene Antonio Percassi, patron dell'Atalanta, che secondo il Corriere di Bergamo ha voluto intervenire immediatamente per sincerarsi del possibile attrito nato tra il capitano Papu Gomez e il mister Gian Piero Gasperini.Dopo la sostituzione nell'intervallo della gara di Champions League contro il Midtjylland, sarebbero volate parole grosse tra il 10 nerazzurro e l'allenatore. Una situazione che potrebbe avere conseguenze anche per la prossima sfida di campionato dove il capitano nerazzurro sembra essere destinato alla panchina. Per evitare ulteriori nervosismi e riportare il sereno, pare sia stato necessario l'intervento del presidente bergamasco che, nel faccia a faccia avvenuto ieri tra le parti, avrebbe chiesto una "tregua" ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è il momento di avere problemi nel gruppo. Lo sa bene Antonio, patron dell', che secondo il Corriere di Bergamo ha voluto intervenire immediatamente per sincerarsi del possibile attrito nato tra il capitanoe il mister Gian Piero.Dopo la sostituzione nell'intervallo della gara di Champions League contro il Midtjylland, sarebbero volate parole grosse tra il 10 nerazzurro e l'allenatore. Una situazione che potrebbe avere conseguenze anche per la prossima sfida di campionato dove il capitano nerazzurro sembra essere destinato alla panchina. Per evitare ulteriori nervosismi e riportare il sereno, pare sia stato necessario l'intervento del presidente bergamasco che, nel faccia a faccia avvenuto ieri tra le parti, avrebbe chiesto una "" ...

ItaSportPress : Atalanta, tensione Papu Gomez-Gasperini: Percassi 'firma' la tregua - - CalcioWeb : Tensione nello spogliatoio in casa @Atalanta_BC: lite all'intervallo contro il Midtjylland - FinallySisa : Tensione Atalanta, Corriere di Bergamo: duro confronto Gasperini-Gomez ma la lite non avrà strascichi - FOSSE SUCC… - infoitsport : Tensione in casa Atalanta, litigio Gasperini-Gomez: 'Stai a destra', 'No!' - infoitsport : Tensione Atalanta, litigio Gasperini-Gomez e cambio: 'Stai a destra', 'No!' -