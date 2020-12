Assemblea M5s, Crimi: “Mes non ci piace, ma non bloccheremo la riforma”. Bonafede ai dissidenti: “Grave indebolire Conte” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Movimento 5 stelle si opporrà in tutti i modi all’attivazione del Mes, ma non farà ostruzionismo sul pacchetto di riforma. A ribadire la linea è stato il capo politico reggente Vito Crimi aprendo l’Assemblea congiunta dei parlamentari M5s: un appuntamento atteso anche perché arriva in un momento di tensione per il Movimento. Il 9 dicembre il premier Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni all’Aula in vista del prossimo consiglio Ue e un gruppo di parlamentari M5s potrebbe non votare in sostegno del governo proprio in segno di protesta per la riforma del Mes: approvata dall’Eurogruppo a inizio settimana con il via libera dell’Italia, è finita nel mirino di alcuni dissidenti M5s che hanno inviato una lettera di protesta (circa 58 parlamentari). A dare man forte ai critici oggi è arrivato anche Beppe Grillo che sul suo blog ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Movimento 5 stelle si opporrà in tutti i modi all’attivazione del Mes, ma non farà ostruzionismo sul pacchetto di riforma. A ribadire la linea è stato il capo politico reggente Vitoaprendo l’congiunta dei parlamentari M5s: un appuntamento atteso anche perché arriva in un momento di tensione per il Movimento. Il 9 dicembre il premier Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni all’Aula in vista del prossimo consiglio Ue e un gruppo di parlamentari M5s potrebbe non votare in sostegno del governo proprio in segno di protesta per la riforma del Mes: approvata dall’Eurogruppo a inizio settimana con il via libera dell’Italia, è finita nel mirino di alcuniM5s che hanno inviato una lettera di protesta (circa 58 parlamentari). A dare man forte ai critici oggi è arrivato anche Beppe Grillo che sul suo blog ha ...

