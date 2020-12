Ascoli-Pescara, notte di prime volte: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stasera alle 21:00 anticipo infuocato allo Stadio Cino e Lillo Del Duca. Ascoli-Pescara inaugura la 10a giornata di Serie B. Queste due squadre hanno cominciato male la stagione, tanto da aver già cambiato allenatore. Dopo le ultime sconfitte le due società hanno optato per un cambio di marcia, nella speranza di recuperare il terreno perduto. La situazione in casa Ascoli La società bianconera ha esonerato Bertotto dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Venezia. Con soli 4 punti nelle ultime 5 giornate, secondo la società era arrivato il momento di cambiare. Al posto dell’ex bandiera dell’Udinese arriva in panchina Delio Rossi: l’ex tecnico di Palermo e Lazio sarà presente già da stasera, e la speranza è quella di partire con una vittoria. Siamo ancora alla decima giornata, c’è tempo per recuperare, ma c’è bisogno di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stasera alle 21:00 anticipo infuocato allo Stadio Cino e Lillo Del Duca.inaugura la 10a giornata di Serie B. Queste due squadre hanno cominciato male la stagione, tanto da aver già cambiato allenatore. Dopo le ultime sconfitte le due società hanno optato per un cambio di marcia, nella speranza di recuperare il terreno perduto. La situazione in casaLa società bianconera ha esonerato Bertotto dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Venezia. Con soli 4 punti nelle ultime 5 giornate, secondo la società era arrivato il momento di cambiare. Al posto dell’ex bandiera dell’Udinese arriva in panchina Delio Rossi: l’ex tecnico di Palermo e Lazio sarà presente già da stasera, e la speranza è quella di partire con una vittoria. Siamo ancora alla decima giornata, c’è tempo per recuperare, ma c’è bisogno di un ...

PescaraCalcio : La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a pa… - Betpointnews : L'Ascoli ospita il Pescara nel match in programma stasera alle ore 21 allo stadio 'Del Duca' nel contesto della dec… - il_leccese : Oggi al via il 10° turno di B con Ascoli-Pescara: ecco il programma completo #serieb #10turnoserieb… - PronoZumba : ?????? ASCOLI vs PESCARA | 21H00 ???? MATCH NUL ???? 3.00 #ParionsSport #TeamParieurs - TUTTOB1 : Serie B, Ascoli-Pescara: le probabili formazioni -