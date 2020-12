Arrestato un ex ballerino di Amici 2003: accusato di violenza sessuale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il pubblico di Amici apprende la notizia Una notizia che ha sconvolto lo storico pubblico di ‘Amici’: uno degli ex concorrenti è stato Arrestato per l’accusa di violenza sessuale. Lui è Catello Miotto, un concorrente di ballo della terza edizione di Amici di Maria De Filippi. Era stato accusato di violenza sessuale ai danni dell’ex moglie di un amico ben dieci anni fa, ma la notizia annuncia l’arresto ufficiale su Il Messaggero Catello Miotto, 35enne ex ballerino di Amici, è stato Arrestato dalla polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale commessa ai danni dell’ex ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il pubblico diapprende la notizia Una notizia che ha sconvolto lo storico pubblico di ‘’: uno degli ex concorrenti è statoper l’accusa di. Lui è Catello Miotto, un concorrente di ballo della terza edizione didi Maria De Filippi. Era statodiai danni dell’ex moglie di un amico ben dieci anni fa, ma la notizia annuncia l’arresto ufficiale su Il Messaggero Catello Miotto, 35enne exdi, è statodalla polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione con l’accusa dicommessa ai danni dell’ex ...

