Arredo | cala la produzione -9% La campana Novolegno quinto player italiano Indagine del Sole 24 Ore

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Lamondiale di mobilio domestico e professionale (legno--illuminazione) è stimabile in 481 miliardi di euro. L’Italia condivide con la Germania la posizione di quarto produttore mondiale con vendite per 22,8 miliardi, preceduta da Cina, USA e India. Sempre a livello mondiale, l’Italia figura come terzo esportatore mondiale nel mobilio e illuminazione, con una market share del 6,2% dietro a Cina (36,4%) e Germania (7,5%). Sul mercatoil fatturato 2018 conferma due aziende lombarde tra i cinque miglioriitaliani: la Saviola Holding che opera nel comparto legno e derivati a 606,8 mln e la Molteni – il cui principale settore di attività è il living & sleeping – a 334,3 €m ln. In mezzo si posizionano Inca Properties (Friul Intagli) che produce altro mobilio domestico a 591,1 mln, ...