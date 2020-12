Ariano Irpino, il plauso di De Luca ai cittadini: “L’orgoglio della Campania” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Nel corso della conferenza settimanale il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha espresso un plauso ai cittadini del Tricolle: “Durante la prima ondata sono stati un vanto per l’intera regione – dice De Luca – Tredicimila persona si sono sottoposte a tampone molecolare. A loro va il mio ringraziamento più grande. E’ stato un passaggio importante per uscire dal momento critico per via dell’emergenza Covid del comune di Ariano Irpino”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Nel corsoconferenza settimanale il presidenteRegione Campania Vincenzo Deha espresso unaidel Tricolle: “Durante la prima ondata sono stati un vanto per l’intera regione – dice De– Tredicimila persona si sono sottoposte a tampone molecolare. A loro va il mio ringraziamento più grande. E’ stato un passaggio importante per uscire dal momento critico per via dell’emergenza Covid del comune di”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

