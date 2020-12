Appena nata ha già 28 anni, 18 mesi meno della mamma. Un caso più unico che raro: ecco com’è possibile (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia incredibile. È nata solo lo scorso ottobre, ma tecnicamente è ‘più giovane’ di sua mamma di Appena 18 mesi. La piccola Molly Everett Gibson è nata infatti da un embrione congelato 28 anni fa, un anno e mezzo dopo la nascita della donna che ha portato a termine la gravidanza, Tina. La vicenda è avvenuta in Tennessee ed è riportata da diversi quotidiani statunitensi, che sottolineano come la nascita ha battuto il record precedente, che appartiene sempre alla stessa coppia adottiva, che aveva fatto nascere nel 2017 un altro embrione sempre risalente al 1992, che era quello della sorella gemella di Molly. “Siamo sulla Luna – commenta la signora Gibson al New York Post -, sono ancora senza fiato”. E ancora: ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia incredibile. Èsolo lo scorso ottobre, ma tecnicamente è ‘più giovane’ di suadi18. La piccola Molly Everett Gibson èinfatti da un embrione congelato 28fa, un anno e mezzo dopo la nascitadonna che ha portato a termine la gravidanza, Tina. La vicenda è avvenuta in Tennessee ed è riportata da diversi quotidiani statunitensi, che sottolineano come la nascita ha battuto il record precedente, che appartiene sempre alla stessa coppia adottiva, che aveva fatto nascere nel 2017 un altro embrione sempre risalente al 1992, che era quellosorella gemella di Molly. “Siamo sulla Luna – commenta la signora Gibson al New York Post -, sono ancora senza fiato”. E ancora: ...

