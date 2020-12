Aouar Juventus, “L’Equipe” svela: Bernardeschi fece saltare tutto, i dettagli (Di venerdì 4 dicembre 2020) Aouar Juventus – Houssem Aouar sarebbe stato molto vicino a vestire il bianconero. Paratici non è riuscito a convincere Bernardeschi a trasferirsi al Lione per prendere Aouar. Il calciatore vuole restare alla Juventus. L’indiscrezione che riguardava Bernardeschi è stata data da “L’Equipe”, che ha lanciato una vera e propria bomba dalla Francia, come riportato anche da Goal.com. Aouar Juventus, Bernardeschi disse di no La Juventus è andata molto vicina all’acquisto del giocatore durante il mercato estivo di Aouar del Lione. Per venire incontro alle necessità economiche che hanno colpito la Vecchia Signora, così come l’intero calcio internazionale, l’idea di Fabio ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 4 dicembre 2020)– Houssemsarebbe stato molto vicino a vestire il bianconero. Paratici non è riuscito a convincerea trasferirsi al Lione per prendere. Il calciatore vuole restare alla. L’indiscrezione che riguardavaè stata data da, che ha lanciato una vera e propria bomba dalla Francia, come riportato anche da Goal.com.disse di no Laè andata molto vicina all’acquisto del giocatore durante il mercato estivo didel Lione. Per venire incontro alle necessità economiche che hanno colpito la Vecchia Signora, così come l’intero calcio internazionale, l’idea di Fabio ...

Alessan15258318 : @Marco562017 Sarebbe tutta un'altra Juventus se in uscita oltre che Bernardeschi ci fosse stato anche Ramsey, ora m… - UgoBaroni : RT @tuttosport: L'Equipe' Ecco perché #Aouar non è andato alla Juve' - cheobravo : RT @calciomercatoit: ??#Bernardeschi avrebbe rifiutato il #Lione facendo saltare lo scambio con #Aouar ??#CMITmercato - calciomercatoit : ??#Bernardeschi avrebbe rifiutato il #Lione facendo saltare lo scambio con #Aouar ??#CMITmercato - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: L'Equipe' Ecco perché #Aouar non è andato alla Juve' -