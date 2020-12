'Aouar-Juve, era fatta: ecco perché l'affare è saltato all'ultimo' (Di venerdì 4 dicembre 2020) Aouar non avrebbe firmato con la Juve per… Bernardeschi . È quanto sostiene l'Equipe, secondo cui l'idea del club bianconero era quella di prestare l'ex della Fiorentina al Lione e di acquistare Aouar ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020)non avrebbe firmato con laper… Bernardeschi . È quanto sostiene l'Equipe, secondo cui l'idea del club bianconero era quella di prestare l'ex della Fiorentina al Lione e di acquistare...

Secondo 'l'Equipe' in estate la Juventus aveva trovato un accordo per Aouar, ma Bernardeschi ha rifiutato il prestito al Lione.

Calciomercato Juventus, retroscena Haaland: in passato vicino alla Juve

Non è un mistero che su Erling Haaland vi sia l'interesse di almeno una decina di top club europei. D'altronde i numeri dell'attaccante norvegese parlano chiaro: sta frantumando ogni record possibile.

