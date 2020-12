Antonella Clerici, retroscena incredibile: la conduttrice viva per miracolo! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un retroscena da pelle d’oca vede protagonista la conduttrice Antonella Clerici: ha rischiato la vita e si dice ‘viva per miracolo’ Antonella Clerici (Instagram)Amatissima conduttrice televisiva, Antonella Clerici si trova oggi al timone della conduzione di ben due programmi televisivi in onda sulla rete televisiva Rai che sono rispettivamente E’ sempre Mezzogiorno il format culinario che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì e The Voice Senior il programma televisivo alla ricerca di talenti musicali ‘over’ in onda in prima serata ogni Venerdì su Rai 1. Non a caso questa sera va in onda una nuova puntata! Spunta un retroscena sull’amata conduttrice che quasi mette i brividi. E’ ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Unda pelle d’oca vede protagonista la: ha rischiato la vita e si dice ‘per miracolo’(Instagram)Amatissimatelevisiva,si trova oggi al timone della conduzione di ben due programmi televisivi in onda sulla rete televisiva Rai che sono rispettivamente E’ sempre Mezzogiorno il format culinario che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì e The Voice Senior il programma televisivo alla ricerca di talenti musicali ‘over’ in onda in prima serata ogni Venerdì su Rai 1. Non a caso questa sera va in onda una nuova puntata! Spunta unsull’amatache quasi mette i brividi. E’ ...

Raiofficialnews : ??#TheVoiceSenior, continuano le “Blind Auditions”: stasera alle 21.25 su @RaiUno, con @antoclerici e i coach… - DjTripolone : I tutorial di Antonella Clerici su come funziona thevoice mi riportano al fantabosco quando Tonio Cartonio spiegava… - _sambucaliscia : Mi dite la Hair Routine di Antonella Clerici per favore? Firmato, una riccia naturale. #TheVoiceSenior - zazoomblog : Antonella Clerici: età altezza peso i 2 ex mariti fidanzati vip la figlia Maelle il compagno Vittorio - #Antonella… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: THE VOICE SENIOR: PROSEGUONO LE AUDIZIONI AL BUIO DELLO SHOW DI ANTONELLA CLERICI -