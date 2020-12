Annuncio: tutti i nuovi film Warner usciranno in streaming, anche Wonder Woman 1984 (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Warner Bros spiazza tutti e annuncia che tutte le sue nuove produzioni ad alto budget, dal sequel di Suicide Squad, a Godzilla vs. Kong, a Dune e The Matrix 4, verranno trasmesse in contemporanea sia al cinema che in streaming su HBO Max. “Dune”, le immagini del trailer del film di Denis Villeneuve sfoglia la gallery Si comincia il 25 dicembre Il pubblico statunitense si troverà davanti a questo modello di distribuzione già durante le prossime settimane con Wonder Woman 1984 che ... Leggi su iodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) LaBros spiazzae annuncia che tutte le sue nuove produzioni ad alto budget, dal sequel di Suicide Squad, a Godzilla vs. Kong, a Dune e The Matrix 4, verranno trasmesse in contemporanea sia al cinema che insu HBO Max. “Dune”, le immagini del trailer deldi Denis Villeneuve sfoglia la gallery Si comincia il 25 dicembre Il pubblico statunitense si troverà davanti a questo modello di distribuzione già durante le prossime settimane conche ...

Ultime Notizie dalla rete : Annuncio tutti Tutti i nuovi film Warner usciranno in streaming Io Donna Annuncio: tutti i nuovi film Warner usciranno in streaming, anche Wonder Woman 1984

Holliwood trema, tutto il catalogo Warner uscirà contemporaneamente nelle sale e in streaming. Si parte con Wonder Woman 1984 ...

