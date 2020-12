Angi, dalla vernice anti-Covid allo spazio: premiati i giovani innovatori (Di venerdì 4 dicembre 2020) dalla vernice anti-Covid alle missioni spaziali pubblicitarie, dal primo tessuto sostenibile da agrumi alle mascherine per persone con disabilità. Sono ventisei i progetti tra scienza, tecnologia e ricerca premiati al premio Angi dedicato ai giovani innovatori. “Abbiamo radunato un dream team dell’innovazione italiana, per il terzo anno di fila, al fianco di tutti i decisori pubblici e tutti i nostri sostenitori”, afferma il presidente dell’Associazione nazionale giovani innovatori, Gabriele Ferrieri. “Abbiamo gettato solide basi – dichiara Ferrieri – per un 2021 in cui l’Angi possa dare il suo contributo per la ripresa economica e sociale del paese all’insegna dell’innovazione e della sostenibilita?”. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 dicembre 2020)alle missioni spaziali pubblicitarie, dal primo tessuto sostenibile da agrumi alle mascherine per persone con disabilità. Sono ventisei i progetti tra scienza, tecnologia e ricercaal premiodedicato ai. “Abbiamo radunato un dream team dell’innovazione italiana, per il terzo anno di fila, al fianco di tutti i decisori pubblici e tutti i nostri sostenitori”, afferma il presidente dell’Associazione nazionale, Gabriele Ferrieri. “Abbiamo gettato solide basi – dichiara Ferrieri – per un 2021 in cui l’possa dare il suo contributo per la ripresa economica e sociale del paese all’insegna dell’innovazione e della sostenibilita?”. ...

