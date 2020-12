Android 11 anche su Xiaomi Mi 10 Lite Global con MIUI 12.1.1.0.RJIMIXM (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le cose si sono sbloccate anche per lo Xiaomi Mi 10 Lite, che sta ricevendo Android 11 con MIUI 12. La stessa sorte era toccata nella giornata di ieri allo Xiaomi Mi 10 Pro, mentre adesso l’indiziato è la versione più economica, ma ugualmente ben attrezzata sotto il profilo tecnico (gli utenti che ne posseggono uno sanno bene di cosa stiamo parlando, non serve aggiungere altro). Al momento, lo Xiaomi Mi 10 Lite ad essere stato raggiunto dall’aggiornamento è la versione Globale, ovvero quello equipaggiato con la ROM ‘MI’ (diverso dall’esemplare UE venduto in Italia, per cui potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno). Android 11 per lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le cose si sono sbloccateper loMi 10, che sta ricevendo11 con12. La stessa sorte era toccata nella giornata di ieri alloMi 10 Pro, mentre adesso l’indiziato è la versione più economica, ma ugualmente ben attrezzata sotto il profilo tecnico (gli utenti che ne posseggono uno sanno bene di cosa stiamo parlando, non serve aggiungere altro). Al momento, loMi 10ad essere stato raggiunto dall’aggiornamento è la versionee, ovvero quello equipaggiato con la ROM ‘MI’ (diverso dall’esemplare UE venduto in Italia, per cui potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno).11 per loMi 105G è ...

