Andrea Zelletta: chi è, età, vita privata, Instagram, fidanzata, curiosità, Grande Fratello Vip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 4 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Andrea Zelletta. Conosciamolo meglio… Andrea Zelletta: chi è, anni e vita privata Andrea Zelletta è nato a Taranto nel 1993, ha 25 anni ed è un modello ed ex calciatore. Per i più curiosi segnaliamo che il tronista Andrea è alto 1,87 cm e pesa circa 70 kg. La sua carriera inizia proprio nel mondo del calcio, gioca in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. Successivamente decide di abbandonare il pallone per dedicarsi ad un nuovo lavoro nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 4 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione esul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, anni eè nato a Taranto nel 1993, ha 25 anni ed è un modello ed ex calciatore. Per i più curiosi segnaliamo che il tronistaè alto 1,87 cm e pesa circa 70 kg. La sua carriera inizia proprio nel mondo del calcio, gioca in varie squadre tra cui Noto, Acireale e Vigor Lamezia. Successivamente decide di abbandonare il pallone per dedicarsi ad un nuovo lavoro nel ...

pashqual : Ma c'è ancora un fandom che sopporta Andrea Zelletta? No per sapere perché tra tutti i concorrenti in gioco penso c… - ant19mar : Se Elisabetta stasera fa l’ultimo saluto ad Andrea Zelletta non lamentatevi perché è esattamente la proiezione di t… - RubySussex : RT @desirevzajn: nessuno: ma proprio nessuno: Andrea Zelletta a Rosalinda: 'il rapporto che c'è tra me e te è più intimo di quello che… - valeria36370879 : #GFVIP Quindi ricapitolando stasera vedrò Francesco uscire dalla casa forse... MA PER QUALE MOTIVO NON HO SCELTO D… - thankyoumattyv : RT @agntfisher: Andrea Zelletta che si riferisce a Bradley Cooper con 'il figo' STO MALE (e ha ragione) #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta Andrea Zelletta: "Vedo un muro da parte tua" - Grande Fratello VIP | GFVIP 5 Grande Fratello Grande Fratello Vip, "a lei piace". Dayane Mello, la confidenza intima nel giardino: roba pesante

"A lei piace". Dayane Mello divide la casa del Grande Fratello Vip , il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E alla ...

GF Vip, anticipazioni stasera: chi abbandona la casa?

Che cosa accadrà nella casa del Grande Fratello Vip venerdì 4 dicembre? Quale vippone risulterà il più amato dal pubblico? Chi ...

"A lei piace". Dayane Mello divide la casa del Grande Fratello Vip , il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E alla ...Che cosa accadrà nella casa del Grande Fratello Vip venerdì 4 dicembre? Quale vippone risulterà il più amato dal pubblico? Chi ...