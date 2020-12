Amici di Maria: ex allievo della scuola arrestato con l’accusa di violenza sessuale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il ballerino della terza edizione di Amici di Maria, Catello Miotto è stato arrestato dalla Polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione per violenza sessuale consumata ai danni di un amico. Il reato risale al febbraio 2010, quando a Bagnaia (VT), Catello Miotto è stato sorpreso a letto con la moglie dell’amico. Secondo le dichiarazioni della donna, però, l’atto sessuale sarebbe avvenuto contro la sua volontà. “Ho fiducia nella giustizia. La violenza contro le donne è una cosa grave ed odiosa. Ero andato a casa del mio amico, ma c’era solo sua moglie. Io c’ho provato, lei c’è stata, Siamo andati in camera accanto. Poi è successo e il marito è tornato e ci ha visti e ha trovato la ... Leggi su trendit (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il ballerinoterza edizione didi, Catello Miotto è statodalla Polizia di Fano per scontare in carcere la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione perconsumata ai danni di un amico. Il reato risale al febbraio 2010, quando a Bagnaia (VT), Catello Miotto è stato sorpreso a letto con la moglie dell’amico. Secondo le dichiarazionidonna, però, l’attosarebbe avvenuto contro la sua volontà. “Ho fiducia nella giustizia. Lacontro le donne è una cosa grave ed odiosa. Ero andato a casa del mio amico, ma c’era solo sua moglie. Io c’ho provato, lei c’è stata, Siamo andati in camera accanto. Poi è successo e il marito è tornato e ci ha visti e ha trovato la ...

matteosalvinimi : Super nonna Maria, una forza della natura, tempra valtellinese. Un abbraccio a lei e ai suoi cari. Buonanotte a chi… - DSpettacolo : Marco Carta, il cantante lanciato da Maria De Filippi ad Amici, ha dichiarato a Verissimo di essere pronto al matri… - mategaia : il Natale è accoglienza: accogliete chi ha bisogno, chi scappa da terre violente, chi ha fame. Natale non è cena o… - Alessia38014305 : @MariaDeFilipp10 ciao Maria sei brava fare amici serale???? - anna_maria_alt : RT @louvingharreh: Che tenero Tommaso, per gli amici Tommy Z, che censura il nome di Mahmood come se ad ogni occasione noi qui non mandassi… -