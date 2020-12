AMICI, anticipazioni di sabato 5 dicembre 2020 (Di venerdì 4 dicembre 2020) sabato 5 dicembre alle 14.10 su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento pomeridiano di AMICI di Maria De Filippi prima di una pausa di alcune settimane. L’ultimo avremo modo di vederlo sabato 12, poi il programma si fermerà a causa delle feste natalizie e tornerà a gennaio 2021. Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di domenica 6 dicembre 2020 Di questo però avremo modo di parlare in seguito, adesso concentriamoci su quello che avverrà nel pomeriggio di sabato. Secondo le anticipazioni circolanti in rete, la puntata inizierà con una sfida di canto: Kika, titolare del banco, sarà la protagonista di una competizione con un’altra cantante, Giulia. Ad avere la meglio sarà Kika. Un’altra allieva di canto, Arianna, avrà ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 4 dicembre 2020)alle 14.10 su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento pomeridiano didi Maria De Filippi prima di una pausa di alcune settimane. L’ultimo avremo modo di vederlo12, poi il programma si fermerà a causa delle feste natalizie e tornerà a gennaio 2021. Leggi anche: IL SEGRETO,puntata di domenica 6Di questo però avremo modo di parlare in seguito, adesso concentriamoci su quello che avverrà nel pomeriggio di. Secondo lecircolanti in rete, la puntata inizierà con una sfida di canto: Kika, titolare del banco, sarà la protagonista di una competizione con un’altra cantante, Giulia. Ad avere la meglio sarà Kika. Un’altra allieva di canto, Arianna, avrà ...

