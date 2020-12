Amici 2020, anticipazioni della quarta puntata: sfide e ospiti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tra sfide e ospiti si delineano le prime anticipazioni della quarta puntata di Amici 2020, che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 5 dicembre. Ogni allievo della scuola dovrà continuare a dimostrare di meritare il banco e, quindi, la permanenza ad Amici 20, mentre i professori proseguono i casting per trovare nuovi talenti Questa è l’edizione numero 20 del fortunato talent da cui sono usciti nomi di grande spessore nel panorama dello spettacolo italiano, e nel corso della quarta puntata si potrà assistere a tanti momenti interessanti. Questa nuova edizione dello show è già molto avvincente: i concorrenti deve mettersi costantemente alla prova per dimostrare di ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 dicembre 2020) Trasi delineano le primedi, che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 5 dicembre. Ogni allievoscuola dovrà continuare a dimostrare di meritare il banco e, quindi, la permanenza ad20, mentre i professori proseguono i casting per trovare nuovi talenti Questa è l’edizione numero 20 del fortunato talent da cui sono usciti nomi di grande spessore nel panorama dello spettacolo italiano, e nel corsosi potrà assistere a tanti momenti interessanti. Questa nuova edizione dello show è già molto avvincente: i concorrenti deve mettersi costantemente alla prova per dimostrare di ...

