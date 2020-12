Amici 20, le anticipazioni della puntata di sabato 5 dicembre 2020 | SPOILER (Di venerdì 4 dicembre 2020) Andiamo alla scoperta di tutte le anticipazioni in occasione della puntata di sabato 5 dicembre 2020 di Amici 20. Il comportamento di uno degli studenti potrebbe mettere a rischio la sua permanenza all’interno della scuola. Ma non solo, infatti ci sono grandi novità in arrivo per uno di loro. anticipazioni di Amici 20 di sabato 5 dicembre A dare le anticipazioni della puntata di sabato 5 dicembre di Amici 20 ci ha pensato il sito Newsued.it. L’appuntamento si apre con la sfida di canto che viene vinta da Kika dopo che questa ha avuto un piccolo screzio con la propria insegnante. Ad ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Andiamo alla scoperta di tutte lein occasionedidi20. Il comportamento di uno degli studenti potrebbe mettere a rischio la sua permanenza all’internoscuola. Ma non solo, infatti ci sono grandi novità in arrivo per uno di loro.di20 diA dare ledidi20 ci ha pensato il sito Newsued.it. L’appuntamento si apre con la sfida di canto che viene vinta da Kika dopo che questa ha avuto un piccolo screzio con la propria insegnante. Ad ...

