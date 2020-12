Amici 20, Daytime venerdì 4 dicembre: preparazione alla puntata e forti litigi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani, sabato 5 dicembre, andrà in onda la quarta puntata di ‘Amici 20’, talent show condotto da Maria De Filippi che è giunto alla ventesima edizione. In questo articolo, se siete curiosi di scoprire cosa è accaduto, potete già trovare alcune anticipazioni in merito alla messa in onda che vedremo tra meno di ventiquattro ore, dal momento che le riprese di questa nuovo episodio del programma sono state registrate nella giornata di ieri, giovedì tre dicembre. Nella puntata del Daytime di oggi, venerdì 4 dicembre, andata in onda su Italia Uno alle ore diciannove, abbiamo assistito al duro litigio avvenuto tra l’aspirante cantante Leonardo Lamacchia e Arianna Gianfelici perché sembra che non faccia le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani, sabato 5, andrà in onda la quartadi ‘20’, talent show condotto da Maria De Filippi che è giuntoventesima edizione. In questo articolo, se siete curiosi di scoprire cosa è accaduto, potete già trovare alcune anticipazioni in meritomessa in onda che vedremo tra meno di ventiquattro ore, dal momento che le riprese di questa nuovo episodio del programma sono state registrate nella giornata di ieri, giovedì tre. Nelladeldi oggi,, andata in onda su Italia Uno alle ore diciannove, abbiamo assistito al duroo avvenuto tra l’aspirante cantante Leonardo Lamacchia e Arianna Gianfelici perché sembra che non faccia le ...

