Altro che No Mes! Ecco come Grillo salva il governo e indica la via per il Sì alla riforma (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le parole e i messaggi di Beppe Grillo vanno sempre letti tra le righe e a più livelli. E così quello che tutti hanno interpretato come un No sEcco al Mes, nasconde in realtà un’altra lettura e un Altro messaggio. Il capo dei 5Stelle ha scritto un lungo post in vista del voto in Parlamento del 9 dicembre: “Mes inadatto e inutile. Meglio una patrimoniale per i super-ricchi e l’Imu alla Chiesa”. Sarebbe un concetto chiaro e semplice, no? Non è così, perché poi va contestualizzato con il resto del testo. Innanzitutto, il fondatore del Movimento 5 Stelle non parla mai di riforma del Mes ma del suo uso e quindi non c’è alcuna novità rispetto alla linea anche fin qui hanno portato avanti anche Di Maio e Crimi. Altro aspetto fondamentale, nel suo post ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le parole e i messaggi di Beppevanno sempre letti tra le righe e a più livelli. E così quello che tutti hanno interpretatoun No sal Mes, nasconde in realtà un’altra lettura e unmessaggio. Il capo dei 5Stelle ha scritto un lungo post in vista del voto in Parlamento del 9 dicembre: “Mes inadatto e inutile. Meglio una patrimoniale per i super-ricchi e l’ImuChiesa”. Sarebbe un concetto chiaro e semplice, no? Non è così, perché poi va contestualizzato con il resto del testo. Innanzitutto, il fondatore del Movimento 5 Stelle non parla mai didel Mes ma del suo uso e quindi non c’è alcuna novità rispettolinea anche fin qui hanno portato avanti anche Di Maio e Crimi.aspetto fondamentale, nel suo post ...

fattoquotidiano : Salvini dà della “scema” a Raggi (che fra l’altro dice il vero su Lega e campi rom). E tutti zitti. Cosa sarebbe ac… - borghi_claudio : @ClydeGianni No, ma votare la riforma significa preparare le condizioni per non avere scelta in futuro. Qui c'era l… - Marcozanni86 : Prosegue la discussione a livello #UE sul trattamento regolamentare dei titoli di stato detenuti dalle banche. Altr… - MChiara25 : @MarcoStac gli devi spiegare che a Roma l'aglio si struscia sul pane quando non c'è altro da mangiare (digli propri… - theircomet : RT @peularis: Francesco e Tommaso chiusi in una sauna spenta per mezz’ora in silenzio che guardano il cielo e non riescono a dirsi quello c… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che ritardi, smontate le balle sul piano vaccini anti-Covid. Arcuri: dosi conservate in 300 ospedali con celle frigorifero adatte LA NOTIZIA Lo studio fornisce le comprensioni meccanicistiche circa il ruolo dei neutrofili in patogenesi di psoriasi

La psoriasi è stata sempre una malattia comune. Storicamente, le sue cause erano oscure e circondate da marchio di infamia; non era fino ad oggi che gli scienziati lo hanno categorizzato come stato ...

Conte, nuovo Dpcm Natale: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Scongiurare la terza ondata»

Il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha annunciato le misure del nuovo Dpcm Natale, in vigore da oggi: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al ...

La psoriasi è stata sempre una malattia comune. Storicamente, le sue cause erano oscure e circondate da marchio di infamia; non era fino ad oggi che gli scienziati lo hanno categorizzato come stato ...Il premier Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi ha annunciato le misure del nuovo Dpcm Natale, in vigore da oggi: «Spostamenti vietati dal 21 dicembre al ...