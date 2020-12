Allerta alimentare per prodotto Saclà (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuova Allerta alimentare per prodotto alimentare del noto marchio Saclà. Scopriamo di quale si tratta e come riconoscerlo. Prosegue senza sosta la segnalazione di prodotti potenzialmente rischiosi per la salute a causa della presenza di semi di sesamo contenenti ossido di etilene. Tra le ultime allerte c’è quella scattata per un prodotto del marchio Saclà. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nuovaperdel noto marchio. Scopriamo di quale si tratta e come riconoscerlo. Prosegue senza sosta la segnalazione di prodotti potenzialmente rischiosi per la salute a causa della presenza di semi di sesamo contenenti ossido di etilene. Tra le ultime allerte c’è quella scattata per undel marchio. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per #Panriso Integrale 4 Cereali e Quinoa Riso Scotti. Rischio per possibile presenza… - SaluteLab : ? Allerta alimentare. Semi di sesamo contaminati. Molti prodotti ritirati dagli scaffali. I LOTTI DA NON CONSUMARE?… - rdegiorgi53 : Allerta alimentare, riflettori su olio di semi, salsiccia piccante, latte intero UHT - zazoomblog : Allerta alimentare: latte di noto marchio ritirato dal mercato - #Allerta #alimentare: #latte #marchio… - Paola09853723 : RT @fanpage: L'allerta del Ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare per prodotto Saclà CheDonna.it Ossido di etilene nei semi di sesamo. Richiamato hummus di ceci, l’allerta del Ministero

Aumenta la lista di prodotto ritirati per la presenza di ossido di etilene, un pesticida tossico e pericoloso, nei prodotti contenenti semi di sesamo ...

Allerta gialla per neve in Piemonte, anche nell’Alessandrino

Un profondo vortice di bassa pressione si sta scavando sul Regno Unito e nel corso del weekend si approfondirà.

Aumenta la lista di prodotto ritirati per la presenza di ossido di etilene, un pesticida tossico e pericoloso, nei prodotti contenenti semi di sesamo ...Un profondo vortice di bassa pressione si sta scavando sul Regno Unito e nel corso del weekend si approfondirà.