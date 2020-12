Allarme Salutequità, Covid non ha mandato in lockdown altre malattie (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - "Il rapporto 'Diritto alla salute e Covid-19, ripartiamo dall'equit ', presentato dalla neonata associazione Salutequit , rimarca, con la chiarezza e l'evidenza dei dati, quello che ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - "Il rapporto 'Diritto alla salute e-19, ripartiamo dall'equit ', presentato dalla neonata associazione Salutequit , rimarca, con la chiarezza e l'evidenza dei dati, quello che ...

ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Allarme Salutequità, Covid non ha mandato in lockdown altre malattie - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Allarme Salutequità, Covid non ha mandato in lockdown altre malattie - quotidianodirg : Allarme Salutequità, Covid non ha mandato in lockdown altre malattie - TelemiaLaTv : Allarme Salutequità, Covid non ha mandato in lockdown altre malattie - dosumma : RT @Nurse24it: Nasce Salutequità. @AcetiTonino l'ancia l'allarme per i pazienti non #Covid -