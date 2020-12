Alitalia-Adr: da martedì voli per New York con obbligo test Covid negativo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Alitalia e Aeroporti di Roma comunicano che a partire da martedi’ 8 dicembre tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali da e per New York, dovranno presentare una certificazione comprovante la negativita’ al Covid 19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire il test antigenico direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi. Per chi parte dagli Stati Uniti, all’arrivo a Fiumicino verra’ richiesto di eseguire un nuovo test antigenico; un doppio controllo che esentera’ i passeggeri dall’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso in Italia. Lo scrivono in una nota congiunta Alitalia e Aeroporti di Roma. Anche per questi voli Covid-tested i passeggeri saranno ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma –e Aeroporti di Roma comunicano che a partire da martedi’ 8 dicembre tutti i passeggeri che viaggeranno sui tresettimanali da e per New, dovranno presentare una certificazione comprovante la negativita’ al19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire ilantigenico direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi. Per chi parte dagli Stati Uniti, all’arrivo a Fiumicino verra’ richiesto di eseguire un nuovoantigenico; un doppio controllo che esentera’ i passeggeri dall’di quarantena al momento dell’ingresso in Italia. Lo scrivono in una nota congiuntae Aeroporti di Roma. Anche per questied i passeggeri saranno ...

E' un volo Alitalia, in partenza da New York Jfk il pomeriggio di martedì ... Il volo Delta da Atlanta il 19 dicembre L'accordo con AdR prevede anche voli Italia-Usa con la stessa procedura di Delta ...

