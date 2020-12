Alitalia – ADR: “Al via voli Covid tested da e per New York senza obbligo quarantena” (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – A partire da martedì 8 dicembre tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali Alitalia da e per New York, con partenza da Fiumicino o arrivo nello scalo romano, dovranno presentare una certificazione comprovante la negatività al Covid 19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire il test antigenico direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi. Per chi parte dagli Stati Uniti, all’arrivo a Fiumicino verrà richiesto di eseguire un nuovo test antigenico. Un doppio controllo che esenterà i passeggeri dall’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso in Italia. È quanto comunicano la compagnia e Aeroporti di Roma in una nota. Anche per questi voli Covid-tested i passeggeri saranno tenuti a indossare sempre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – A partire da martedì 8 dicembre tutti i passeggeri che viaggeranno sui tresettimanalida e per New, con partenza da Fiumicino o arrivo nello scalo romano, dovranno presentare una certificazione comprovante la negatività al19, effettuata nelle 48 ore antecedenti il volo, oppure eseguire il test antigenico direttamente all’aeroporto prima di imbarcarsi. Per chi parte dagli Stati Uniti, all’arrivo a Fiumicino verrà richiesto di eseguire un nuovo test antigenico. Un doppio controllo che esenterà i passeggeri dall’di quarantena al momento dell’ingresso in Italia. È quanto comunicano la compagnia e Aeroporti di Roma in una nota. Anche per questii passeggeri saranno tenuti a indossare sempre ...

