Alieu Kosiah: processo al criminale di guerra liberiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ha avuto inizio, in Svizzera, il processo contro Alieu Kosiah accusato di crimini contro l'umanità. Si tratta del primo liberiano accusato di crimini di guerra. Secondo l'accusa avrebbe partecipato all'uccisione di migliaia di civili tra il 1989 e il 2003. L'ex combattente dovrà rispondere dei crimini commessi in Liberia nel corso della guerra civile.

Damianodanny1 : Stupro cannibalismo: criminale di guerra a processoMinistero della Confederazione ha aperto un’inchiesta per crimi… - micheleluppi : Processo storico: Alieu Kosiah, criminale di guerra liberiano a giudizio in #Svizzera per presunti crimini di guerra - africaeuropa : Processo storico: Alieu Kosiah, criminale di guerra liberiano a giudizio in #Svizzera per presunti crimini di guerra -