Alessia Marcuzzi rivela: "Sono in cura da uno psicoterapeuta perché …" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi è una donna molto riflessiva innamorata della sua famiglia , allargata ma felice e piena di amore e molto presa dal suo lavoro. A guardarla da fuori sembrerebbe che non le manchi nulla e, invece, come lei stessa ha ammesso, è piena di fragilità tanto che, ultimamente, ha preso una decisione importante che ha deciso di rivelare. Alessia Marcuzzi ha rivelato di andare da uno psicoterapeuta Alessia Marcuzzi ha 48 anni e sa di essere una donna molto fortunata: amore, figli, carriera pare non mancarle nulla però, ad un certo punto della sua vita, un anno fa ha sentito il bisogno di appoggiarsi ad uno specialista ed è lei stessa che ha rivelato: "È importante sapere cose di noi stessi. Da un anno ho ...

