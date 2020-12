Alena Seredova, finito l’incubo Coronavirus: parla la modella ceca (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo un isolamento di circa ventun giorni l'ex moglie di Gigi Buffon ha dato notizia di essere guarita dal Covid-19 tramite il suo profilo Instagram. Non sono mancati i commenti degli haters L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo un isolamento di circa ventun giorni l'ex moglie di Gigi Buffon ha dato notizia di essere guarita dal Covid-19 tramite il suo profilo Instagram. Non sono mancati i commenti degli haters L'articolo proviene da Gossip e Tv.

La De Grenet ha raccontato il virus solo dopo essersi negativizzata, la Pellegrini lo ha fatto in diretta social ...

