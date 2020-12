Albano accusato di aver raccomandato sua figlia Jasmine, la Clerici interviene (Di venerdì 4 dicembre 2020) Albano è stato accusato di aver raccomandato la figlia Jasmine, ma Antonella Clerici racconta la verità Il famoso cantante Albano Carrisi, che continua a calcare i palchi in un modo e nell’altro, è stato però accusato di aver raccomandato sua figlia Jasmine. Che è comparsa accanto al padre nel programma The Voice come giudice. Chiaramente, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 4 dicembre 2020)è statodila, ma Antonellaracconta la verità Il famoso cantanteCarrisi, che continua a calcare i palchi in un modo e nell’altro, è stato peròdisua. Che è comparsa accanto al padre nel programma The Voice come giudice. Chiaramente, L'articolo proviene da YesLife.it.

Agricolturabio1 : RT @SabrinaCS8: Ciao, ma mai più senza! #TheVoiceOfItalySenior: aspiranti cantanti over 70, yummy! Ma che giuria di qualità super: #Gigi Al… - 4Tchat : RT @SabrinaCS8: Ciao, ma mai più senza! #TheVoiceOfItalySenior: aspiranti cantanti over 70, yummy! Ma che giuria di qualità super: #Gigi Al… - SabrinaCS8 : Ciao, ma mai più senza! #TheVoiceOfItalySenior: aspiranti cantanti over 70, yummy! Ma che giuria di qualità super:… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano accusato Albano accusato di aver raccomandato sua figlia Jasmine, la Clerici interviene Yeslife Albano, lo accusano di aver raccomandato Jasmine e Antonella Clerici decide di raccontare la verità

Albano è sempre sulla cresta dell’onda e, nonostante non sia più un ragazzino, è pieno di impegni, alcuni anche abbastanza gravosi. Albano non si è mai fermato e, oltre alla sua attività artistica, si ...

Aule piccole e mascherine, protesta dei genitori nella scuola Albano di Villaciambra

Scontro dirigente scolastica-genitori nella scuola del plesso Albano di Villaciambra . Da circa un mese i genitori delle due classi di terza elementare, che sono ospitate dalla piccolo plesso della fr ...

Albano è sempre sulla cresta dell’onda e, nonostante non sia più un ragazzino, è pieno di impegni, alcuni anche abbastanza gravosi. Albano non si è mai fermato e, oltre alla sua attività artistica, si ...Scontro dirigente scolastica-genitori nella scuola del plesso Albano di Villaciambra . Da circa un mese i genitori delle due classi di terza elementare, che sono ospitate dalla piccolo plesso della fr ...