Al via la sperimentazione del vaccino anti COVID di Moderna sugli adolescenti

La società di biotecnologie Moderna Inc. ha annunciato che a breve avvierà la sperimentazione della preparazione mRNA-1273 su tremila ragazzi tra i 12 e i 17 anni. La società di biotecnologie Moderna Inc. ha annunciato che a breve inizierà a testare sugli adolescenti il proprio vaccino candidato (mRNA-1273) contro il coronavirus SARS-CoV-2. Nello specifico, saranno coinvolti nello studio – che accorpa Fase 2 e Fase 3 – tremila giovani tra i 12 e i 17 anni, tutti in buona salute.

Dopo il via alla sperimentazione decine di chiamate per aiutare chi è malato. È un’occasione per ampliare la platea dei donatori anche fuori dalla pandemia ...

Il vaccino contro il Covid messo a punto da Moderna verrà testato anche sugli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Lo riporta il New York Times, e includerà 3mila soggetti, metà dei quali saranno immuniz ...

Il vaccino contro il Covid messo a punto da Moderna verrà testato anche sugli adolescenti tra i 12 e i 17 anni. Lo riporta il New York Times, e includerà 3mila soggetti, metà dei quali saranno immuniz ...