Al cinema e in streaming in contemporanea La scelta della Warner Bros per il mercato americano

Leggi su newsagent

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Oltre a Wonder Woman 1984, anche altri titoli del 2021 come Dune, Matrix 4 e The Suicide Squad debutteranno innelle sale deie su Hbo Max. Come ormai sappiamo, la pandemia da Covid-19 ha avuto effetti molto pesanti su tanti settori che caratterizzavano abitualmente la nostra vita, tuttavia ilè stato fra i più colpiti: la chiusura delle sale di visione e il rallentare delle produzioni ha messo in ginocchio un sistema consolidato da decenni. Proprio di recente è arrivata una comunicazione molto importante, che fa scalpore dal momento che archivia in modo definitivo lo stesso sistema: la casatograficaha annunciato che tutti i suoi diciassette film del 2021 saranno distribuiti non solamente al, ma in ...